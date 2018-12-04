В Мадриде запретили Винни-Пуха, чтобы не обидеть Си Цзиньпина

С площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде на прошлой неделе исчез Винни-Пух, который обычно фотографируется с туристами за небольшую плату.

Как сообщает издание The Local, ссылаясь на слова самого уличного артиста, его попросили некоторое время не появляться в костюме диснеевского медведя на центральной площади испанской столицы, чтобы избежать дипломатического инцидента, в связи с официальным визитом в страну председателя КНР Си Цзиньпина. Артист не стал возмущаться, так как это продолжалось всего полчаса.

Предположительно китайский лидер невзлюбил персонажа Александра Милна после того, как его сравнили с Винни-Пухом. В Сети распространился снимок Си Цзиньпина во время встречи в Белом доме в 2013 году с экс-президентом США Бараком Обамой, который сопровождался картинкой из мультфильма, на которой в схожей манере были изображены шагающие рука об руку Винни-Пух и Тигра. Годом позже в социальных сетях было опубликованоо аналогичное изображение, на котором медведь, символизирующий главу КНР, пожимает руку японскому премьер-министру Синдзо Абе, который предстал в образе ослика Иа.

The Local добавляет, что в Китае Винни-Пух стал символом борьбы против правящей коммунистической партии и её лидера. В августе в КНР запретили прокат фильма компании Disney «Кристофер Робин», а из шахнайского «Диснейленда» исчезли все фигуры медведя.