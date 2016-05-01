В Мадриде и Барселоне прошли первомайские демонстрации

Тысячи человек приняли участие в первомайских демонстрациях, организованных профсоюзами CC OO и UGT в Мадриде и Барселоне в знак протеста против низких зарплат и социальных выплат. Как сообщают информационные агентства Испании, участники манифестаций также требовали восстановить права, утерянные в последние годы. В этом году мероприятия прошли на фоне предвыборной кампании, и по этой причине к ним присоединились представители партий PSOE, Ciudadanos, Podemos и IU.

Демонстрация в Мадриде началась в полдень на площади Нептуно. Ее возглавили лидеры профсоюзов CC OO и UGT Игнасио Фернандес Точо и Пепе Альварес. Манифестация, прошедшая в преддверии расформирования действующего парламента, была призвана стать для политических партий платформой для социальных изменений и включения требуемых изменений в свои программы. На мероприятии присутствовали лидер PSOE Педро Санчес, генеральный секретарь его партии по вопросам труда Луис Родригес, пресс-секретарь партии Ciudadanos в мэрии Мадрида Бегонья Вильясис, депутат от партии IU Альберто Гарсон и федеральный координатор IU Кайо Лара.

В ходе демонстрации профсоюзы выразили полное несогласие с политикой сокращения расходов, снижением заработных плат и трудовыми реформами, проведенными в последние годы. Представители UGT и CC OO подчеркнули, что подобным образом они стремились привлечь внимание политических партий к необходимости конструктивных дебатов, а не взаимных упреков и обвинений. Организаторы подчеркнули необходимость срочной смены политического курса и выведения на первый план стабильного трудоустройства, соблюдения прав работников и улучшения условий жизни и труда в максимально короткие сроки. Помимо этого, профсоюзные деятели требовали продвижения активной промышленной политики.