В Королевском дворце объяснили протокольную ошибку на церемонии рукопожатия

В Королевском дворце Испании заявили, что председатель правительства Педро Санчес и его супруга Бегонья Гомес на протяжении всей традиционной церемонии рукопожатия с участием монархов следовали указаниям сотрудников дворца. Заявление с разъяснениями последовало после того, как в испанских СМИ и социальных сетях была растиражирована новость о нарушении протокола премьер-министром.

В Сарсуэле назвали произошедшее недоразумением. Как отмечают во дворце, премьер-министр Испании и его жена, поприветствовав испанских монархов, встали с ними в одну линию потому, что получили такие инструкции от сотрудников. Предполагалось, что прибытие в Тронный зал других приглашённых лиц задержится, и во дворце посчитали необходимым, чтобы Санчес и Гомес дождались гостей рядом с королём Фелипе VI и королевой Летисией. В заявлении сообщается, что заминка с прибытием была быстро устранена и ход церемонии изменился, что и стало причиной недоразумения.