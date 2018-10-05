В каталонском парламенте проходят политические дебаты

В парламенте Каталонии проходят политические дебаты с участием депутатов от разных партий, членов регионального правительства и центрального правительства Испании. В четверг обсуждение общих направлений политики было парализовано из-за разногласий представителей партий «Вместе за Каталонию» (JxCat) и «Левые республиканцы Каталонии (ERC).

На протяжении нескольких часов сепаратисты не могли договориться о том, прекращать ли действие мандата депутатов, которые находятся в тюрьме. В конечном итоге заседание по вопросу самоопределения Каталонии, который является центральной темой дебатов, было решено перенести.

Днём ранее, в ходе дебатов председатель правительства Каталонии Ким Торра заявил в ультимативной форме о проведении переговоров по поводу референдума о самоопределении. Позже он направил официальное письмо премьер-министру Педро Санчесу с призывом к диалогу.

Сепаратисты во время заседания предлагали представителям большинства в каталонском парламенте договориться о проведении референдума, его содержании и процедуре. JxCat и ERC, в свою очередь, призвали к диалогу с центральным правительством «без каких-либо условий», чтобы прийти к соглашению на основе права на самоопределение. Из партии «Кандидатура народного единства» (CUP) прозвучало предложение объявить о суверенитете немедленно, что Народная партия назвала призывом к насилию и предложила объявить CUP вне закона.

Со стороны сторонников единства Испании звучали предложения о повторном введении прямого управления в Каталонии и отставке Торры с поста председателя правительства автономного сообщества.

Из Брюсселя ситуацию прокомментировал экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон. Он опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором призвал испанское правительство определиться, следует ли оно в своей политике по отношению к Каталонии по стопам предыдущего правительства.