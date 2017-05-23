В Каталонии разработали документ об "экстренном" отделении от Испании

Власти Каталонии придумали механизм "экстренного" отделения от Испании, который сработает в том случае, если Мадрид попытается заблокировать проведение референдума о независимости. Таким образом, полагает председатель каталонского правительства Карлос Пучдемонт, каталонцы смогут провести референдум, не считаясь с мнением центральных властей.

На референдуме жителям Каталонии предстоит ответить на один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?» В проекте документа также идет речь о том, что регион в случае положительного исхода голосования станет парламентской республикой и останется в составе Европейского союза. Впрочем, представители ЕС ранее заявляли, что вход из состава Испании будет означать автоматический выход и из Евросоюза.