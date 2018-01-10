В Каталонии обсуждают возможность возвращения к власти Пучдемона

Представители партий «Вместе за Каталонию» (JuntsxCat) и «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) договорились об объединении усилий на пленарном заседании Парламента Каталонии 17 января с целью создания президиума с сепаратистским большинством, а также обсудили вопрос вступления Карлеса Пучдемона на пост главы правительства Каталонии.

Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в двух партиях, кандидат от JuntsxCat Карлес Пучдемон и второй номер республиканцев Марта Ровира достигли такой договорённости во вторник, 9 января на встрече в Бельгии, где в настоящее время находится бывший глава Каталонии.

При суммировании голосов депутатов от JuntsxCat, ERC и CUP сторонники независимости смогут получить 4 из 7 мест в президиуме, что позволит им контролировать руководящий орган парламента. По результатам декабрьских выборов сепаратисты получили в общей сложности 70 мандатов, что наделяет их абсолютным большинством в парламенте. В то же время трое из избранных депутатов находятся в тюрьме, ещё пятеро – в Брюсселе, в связи с чем их присутствие на первом пленарном заседании, как и получение сепаратистами большинства в президиуме, остаётся под вопросом.

Вопрос о вступлении Пучдемона в должность председателя правительства также окончательно не решён. Республиканцы отмечают, что он требует дальнейшего обсуждения и относится к последующим заседаниям парламента. Сам экс-президент, который может быть задержан в случае появления на территории Испании, предлагает провести эту процедуру с помощью видеоконференции или через уполномоченного представителя.