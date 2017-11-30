В Каталонии хотят создать комиссию для расследования «российского и венесуэльского вмешательства»

Кандидат в председатели каталонского правительства от Народной партии Хавьер Гарсия Альбиоль предлагает создать в первом квартале 2018 года парламентскую комиссию по расследованию «российского и венесуэльского вмешательства» в каталонский кризис.

Во вторник, 28 ноября, выступая перед журналистами, Альбиоль заявил, что каталонское правительство могло привлечь хакеров и лоббистов в собственных интересах в обмен на дестабилизацию обстановки. Он подчеркнул, что каталонцы имеют право знать, каким образом использовались их средства.

Политик также считает, что иностранное вмешательство могло быть связано с предложением бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона о проведении референдума по вопросу о потенциальном членстве Каталонии в ЕС. Альбиоль заверил, что есть сведения, которые указывают на то, что Пучдемон и некоторые лица из его окружения встречались с основателем Wikilieaks Джулианом Ассанжем, а также российскими и венесуэльскими хакерами.