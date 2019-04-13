В Испании задержан экс-глава военной разведки Венесуэлы

Генерал Уго Карвахаль, который был советником Уго Чавеса и возглавлял военную разведку Венесуэлы, задержан в Мадриде по обвинению в торговле наркотиками. Дело в отношении Карвахаля ведут Соединенные Штаты и его задержание в Испании проведено именно по запросу США.

В 2014 году он уже задерживался на Карибских островах. Тогда он занимал должность генерального консула Венесуэлы на Арубе. Довольно быстро Карвахаля освободили и он вернулся в Венесуэлу. С 2016 года генерал Карвахаль является депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы и поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуаидо.