В Испании рекордно выросло число беженцев за счёт венесуэльцев, сирийцев и украинцев

Испания идет на новый рекорд по числу запросов о предоставлении убежища: за первые 9 месяцев года в стране было подано более 23 200 подобных прошений, в то время как за весь 2016 год количество заявлений составило всего 16 554. Как сообщают информационные агентства страны со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, наиболее многочисленную группу просителей – 7 400 человек – составили граждане Венесуэлы.

В ходе недавнего заседания правительства чиновники отметили, что за весь прошлый год венесуэльцы подали 4 196 запросов о предоставлении убежища, и более половины из них при этом поступило в последнем квартале года. В текущем году эта динамика сохранилась и усугубилась. "Каждый случай рассматривается отдельно, поэтому принятие общих критериев по национальному признаку для всей группы не представляется возможным", - отметил депутат объединения PDeCAT Карлес Кампусано. Зародилась эта тенденция в 2015 году, когда граждане Венесуэлы впервые вошли в десятку стран-лидеров по числу беженцев. Два года назад за убежищем обратились 596 человек, в то время как в 2014 эта цифра составляла 124 человека, в 2013-м – 35, а в 2012-м – 28.

Что касается актуальной динамики, то в настоящий момент вторую по численности группу составляют просители из Сирии (3 400 человек). За ними следуют украинцы (1 800) и колумбийцы (1 700). Заметный отрыв отделяет их от граждан Сальвадора (870), Палестины (840), Гондураса (730) и Камеруна (650). Впрочем, общее число лиц, обратившихся к испанским властям с просьбой о предоставлении убежища, составило менее 5% от суммарного показателя по ЕС: согласно предварительным данным Евростата, в период с января по сентябрь соответствующие запросы в регионе подали более 496 000 беженцев.