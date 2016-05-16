В Испании прошли многотысячные акции протеста

В Мадриде на площади Пуэрта-дель-Соль состоялся митинг в честь пятой годовщины общественного движения «15-М», участники которого с 2011 года требуют «политического восстановления» страны. Атмосфера, в которой проходило мероприятие, была скорее праздничной, нежели протестной. Хотя речи и лозунги тоже были частью митинга. Одним из самых громких стал: «Это невозможно! То, что они называют демократией, ею не является!» На площади можно было услышать речи в поддержку народа Палестины и беженцев из Сирии.

Движение «15-М» не имеет лидеров, его участники декларируют, что все они равны и имеют сторонников по всему миру. Митинг посетили: лидер Podemos в Мадриде Оскар Лопес, советник по вопросам открытого правительства Пабло Сото и бывший член партии Хуан Карлос Мондеро.

В воскресенье была не только годовщина «15-М». В 500 европейских городах проводился международный марш #NuitDebout (Ночь на ногах). Участники этого движения считают, что нужно менять систему управления не в отдельно взятой стране, а по всей Европе. Шествие в международный день протеста «должно привести нас к новому этапу скоординированных борьбы, потому что смена модели должна быть глобальной», говорится в заявлении этой группы.

В Барселоне, чтобы поддержать «15-М», на улицы вышли около 1200 человек. Они собрались на площади Каталонии, а потом прошествовали до площади Университат. Лозунги этого собрания призывали к поддержке беженцев и защите прав человека.

В Галисии аналогичный митинг призывал к борьбе с коррупцией и запрету для бизнеса выводить деньги в офшорные компании. На площади Испании в Пальме-де-Майорка собрались сторонники NuitDebout, а в столице Кантабрии, городе Сантандер, приверженцы «15-М» высказывали свои претензии к социальным службам.