В Испании 10 ноября пройдут досрочные выборы

Назначена дата очередных досрочных выборов в парламент Испании. Они состоятся 10 ноября этого года. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правительства и лидер социалистов Педро Санчес.
По его словам, отсутствие большинства в парламенте привело страну к необходимости провести новые досрочные выборы. Они станут уже четвертыми за последние четыре года. Санчес предпочел возложить ответственность за политический кризис в Испании на партии «Граждане» и «Объединившись, можем», поскольку с ними социалистам не удалось сформировать коалицию.Темы: Политика