В дом Пучдемона в Бельгии пытались проникнуть люди в испанской полицейской форме

Бельгийская полиция во вторник остановила двух граждан Испании, которые попытались попасть в дом бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Ватерлоо. На них была форма испанской Гражданской гвардии.

Агенты бельгийской полиции велели испанцам снять форму полицейского формирования и попросили покинуть территорию. К дому Пучдемона они приехали на арендованном автомобиле.

Во время инцидента каталонского политика в доме не было, поскольку он находился в Женеве, где принимал участие в мероприятиях, посвящённых правам человека.