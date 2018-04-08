В Бельгии завели дело о слежке за Пучдемоном

Бельгийская прокуратура завела дело об использовании устройства для определения геолокации, которое предположительно установили агенты испанской полиции на автомобиле, который использовал для передвижений по Европе бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.

На этом же автомобиле Пучдемон приехал в Германию, где он был задержан, когда возвращался в Брюссель из Хельсинки

В прокуратуре Брюсселя подтвердили, что ведётся расследование, но не рассказали подробностей дела. Им занимаются власти Ватерлоо, где проживал каталонский политик.