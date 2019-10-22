В Барселоне прошла сидячая акция протеста

Митингующие собрались в понедельник вечером возле представительства Испании в Барселоне и провели сидячую акцию протеста.
Протестующие держали в руках плакаты с надписью «Spain: sit and talk», призывающую Мадрид к переговорам. Кроме того, участники акции требовали отпустить политиков, приговоренных к тюремному заключению за организацию референдума о независимости Каталонии.
В понедельник председатель правительства Испании Педро Санчес совершил краткий визит в Барселону, где встретился с представителями правоохранительных органов, но отказался провести переговоры с главой Каталонии.Темы: Политика Барселона