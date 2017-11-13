В Барселоне прошла манифестация в пользу освобождения политзаключенных

Ассоциация Omnium Cultural и Национальная каталонская ассамблея (ANC) организовали манифестацию в Барселоне в пользу освобождения своих руководителей, а также бывших членов правительства региона, заключенных под стражу по обвинению в мятеже. Как сообщает El Mundo со ссылкой на данные Городской гвардии, на улице Марина в каталонской столице собралось около 750 000 человек, которые выкрикивали лозунги вроде "Свобода", "Независимость" и "Председатель Пучдемон". Кроме того, организаторы воспользовались этой возможностью для сбора средств в забастовочный фонд, которые будут направлены на погашение штрафов и залогов.

Марш завершился выражением благодарности со стороны родственников и друзей задержанных и призывами к сплоченности в движении к отделению. Бывший вице-председатель правительства региона Ориоль Хункерас назвал заключенных "козлами отпущения", которые не захотели подчиниться требованиям центрального правительства. "Наши мечты – их ночной кошмар. Мы – зерно республики, и, если мы проявим настойчивость, мы добьемся своего", - подчеркнул Хункерас.

В свою очередь, бывший советник Жузеп Руль назвал отправленное в отставку правительство легитимным, так как оно было выбрано каталонцами, а Рауль Ромева, ранее возглавлявший департамент внешних связей, призвал не впадать "в ненависть или месть". Экс-представитель Женералитата Жорди Туруль и отставной глава совета по вопросам внутренних дел Жоаким Форн также призвали к единству в борьбе за независимость и к сохранению достоинства. Бывший советник по вопросам юстиции Карлес Мундо отметил, что "людей можно посадить в тюрьму, а идеи – нет".

Мероприятие также посетила мэр Барселоны Ада Колау, которая выразила сожаление в связи с "арестом половины правительства по политическим причинам", в свете чего грядущие выборы не могут считаться нормальными. Бывший региональный лидер Карлес Пучдемон и его советники, скрывающиеся от правосудия в Брюсселе, прислали видеообращение, в котором выразили поддержку заключенным и поблагодарили собравшихся. Пучдемон попросил их озвучить "единое, громкое и четкое" требование о независимости и демократии и призвал людей не поддаваться запугиванию.

Представители ANC и Òmnium заявили, что следующая манифестация состоится в Брюсселе 7 декабря.