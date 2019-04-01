В 30 муниципалитетах Испании 40 лет не менялись мэры

3 апреля 1979 года в 7870 муниципалитетах Испании состоялись первые демократические выборы. В 30 из них мэрию до сих пор возглавляют те, кто был избран на выборах 40 лет назад.

Как сообщает издание 20 minutos, в некоторых случаях мэры сумели сохранить власть с эпохи франкизма. Среди них Рикардо Диес Паскуаль, который является мэром Кастильехо-де-Меслеон (Сеговия) с 1964 и Хосе Луис Сеги, который находится у власти в Альмудайне (Аликанте) с 1972 года. Оба принадлежат к Народной партии.

По данным Испанской федерации муниципалитетов и провинций, в Кастилии-и-Леоне девять муниципалитетов, где главы администраций не менялись с 1979 года, в Кастилии-Ла-Манче – четыре, в Сарагосе, Аликанте и Оренсе – по три, в Кантабрии и Мадридском сообществе – по два, в Касересе, Севилье и Ла-Корунье – по одному.

С другой стороны, статистика говорит о том, что за 40 лет значительно выросло число женщин, возглавляющих муниципалитеты. В 1979 году должность мэра занимало 104 женщины, в 2007 – 1232, в настоящее время – 1630.

Также сообщается, что возраст 60% мэров в Испании составляет от 40 до 60 лет, 19,3% старше 60 лет и лишь 2,4% моложе 30.

Следующие муниципальные выборы состоятся 26 мая 2019 года. Они пройдут в 8132 муниципалитетах страны.