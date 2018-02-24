У здания Верховного суда в Каталонии задержаны 14 манифестантов

Каталонская полиция задержала 14 человек в ходе манифестаций у здания Верховного суда в Барселоне. Акция протеста была организована Комитетами защиты республики.

Несколько манифестантов приковали себя цепями к воротам здания, чтобы «воспрепятствовать несправедливости». Сотрудникам полиции пришлось применить специальные инструменты, перед тем как арестовать их. Задержанные были доставлены в полицейский участок в районе Лес-Кортс.

Акция, в которой приняло участие порядка ста человек, началась около 08:00. Они разместились на ступеньках, ведущих в здание суда с плакатами, содержащими лозунги против судебной системы. К 10:15 вход в суд был освобождён.

В ходе акции был зачитан манифест Комитета, в котором прозвучала критика судебных разбирательств, которые, по подсчётам движения, были заведены в отношении около 900 человек после каталонского референдума. Участники движения выразили приверженность мирным методам гражданского сопротивления в борьбе против несправедливости и «неофалангистской» судебной системы.