Тысячи человек вышли на антиправительственную демонстрацию в Мадриде

В центре Мадрида в субботу прошла многотысячная акция протеста, участники которой поддержали инициативу коалиции Unidos Podemos объявить вотум недоверия главе правительства Мариано Рахою. По данным организаторов, демонстрация собрала 40 тысяч участников, а по информации правительства - только 6 тысяч.
Митингующие собрались на столичной площади Пуэрта-дель-Соль. С ними был и лидер партии Podemos Пабло Иглесиас, который призвал остановить "распространение вируса", которым, по его мнению, является коррупция, поддерживаемая правящая Народной партией. Иглесиас заявил, что гражданскому обществу в Испании противостоит "мафиозная партия, которая думает, что сможет и дальше всех держать в страхе". "Вперед, Испания, давайте покажем, что есть Испания, которая хочет построить новую страну", - призвал политик.
ранее Депутаты альянса Unidos Podemos совместно с их каталонским подразделением и коалицией Объединенных левых (Izquierda Unida) подали заявку в нижнюю палату парламента Испании о недоверии премьер-министру страны.Темы: Политика Мадрид