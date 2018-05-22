Тысячи человек собираются на барбекю к Пабло Иглесиасу и Ирене Монтеро

Пользователь Facebook Давид Сантос создал в социальной сети открытую группу с приглашением для всех желающих прийти на барбекю в особняк Пабло Иглесиаса и Ирене Монтеро. Тысячи человек выразили желание побывать на вечеринке у испанских политиков.

В группе сообщается, что барбекю якобы состоится 2 июня в 14:00 в пригороде Мадрида Галапагаре, где пара недавно приобрела дом за 600 тысяч евро. Как говорится в описании мероприятия, вечеринка проводится по случаю новоселья. В настоящее время на барбекю собирается пойти более 20 тысяч человек, ещё 30 тысяч проявили заинтересованность.

Совершив покупку, которая привлекла широкое внимание общественности, Иглесиас и Монтеро заявили, что готовы отказаться от руководящих должностей в партии Podemos и депутатских мандатов, если так решит партия.