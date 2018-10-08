Торра призвал Санчеса обсудить вопросы самоопределения Каталонии

Глава каталонского правительства Ким Торра направил 3 октября письмо на имя председателя правительства Испании Педро Санчеса с приглашением в Барселону «в ближайшие недели», чтобы обсудить право Каталонии на самоопределение и определить «рамки диалога» между региональным и центральным правительством.

Торра объявил о намерении направить сообщение Санчесу во время своего выступления в ходе дебатов в каталонском парламенте. В своей речи он пообещал выдвинуть ультиматум премьер-министру Испании, чтобы получить ответ от него в течение месяца и затем согласовать проведение референдума о самоопределении. Тем не менее, письмо не содержит ультимативных формулировок, равно как и срока для дачи ответа.

В тексте письма отмечается, что существует необходимость детального обсуждения сложившейся ситуации, и подчёркивается, что реализация права на самоопределение представляет собой демократический способ решения проблемы. Торра также добавил, что «народ Каталонии заслуживает смелого ответа, который отличался бы от того, что он получал до этого».

В Палау-де-ла-Женералитат сообщили, что в скором времени свяжутся с аппаратом премьер-министра, чтобы договориться о проведении встречи. Пресс-секретарь испанского правительства Исабель Селаа, в свою очередь, заявила, что «сейчас не самый подходящий момент, чтобы назначать дату встречи».