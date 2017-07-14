Тереза Мэй уверена, что выход Британии из ЕС не испортит отношений с Испанией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала и дальше работать над развитием отношений с Испанией после выхода ее страны из состава ЕС. Как сообщают информационные агентства, соответствующие заявления Мэй были упомянуты в официальном пресс-релизе ее кабинета, выпущенного в преддверии встречи с королем Фелипе VI в Лондоне.

«Этот государственный визит – хорошая возможность укрепить исторические связи между нашими странами и гражданами. Мы давние друзья, и мы надеемся, что наш союз и дальше ждут успехи», - подчеркнула Мэй.

Премьер также отдала дань памяти испанцу Игнасио Эчеверрии, который погиб во время теракта 3 июня в Лондоне, и отметила, что обе страны активно ведут совместную работу по обеспечению безопасности и благосостояния своих граждан, в том числе и в сфере военного и судебного сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом. «Нашим отношениям более 500 лет, и мы хотим остаться хорошими друзьями и соседями в том числе и после выхода из состава ЕС, создав новые позитивные союзы с каждым из его государств», - заявила глава исполнительной власти.

В преддверии двусторонней деловой встречи, приуроченной к государственному визиту, Мэй отметила важность инвестиций Испании в британский рынок, который является для нее первым по степени значимости в Европе. Масштаб этих вложений «демонстрирует, что Испания по-прежнему верит в наш экономический потенциал и что наши страны могут сохранить максимально тесные отношения и сделают это». Премьер-министр также упомянула и действующие схемы сотрудничества в академической и научной сфере.

Что касается вышеупомянутого предпринимательского форума, то Мэй вновь упомянула испанские инвестиции и широту спектра их применений. Так, она особо отметила проект компании CAF по строительству трамваев и поездов на новой фабрике в Уэльсе, который позволит создать 300 рабочих мест. В его реализацию будет вложено 30 миллионов фунтов. В числе прочих инициатив премьер также упомянула планы компании Sacyr по открытию нового офиса в Лондоне, который станет базой для новых инвестиций и создания рабочих мест; расширение лондонского аэропорта Лутон, находящегося под управлением компании Aena, которое позволит увеличить его пассажиропоток на 50% и трудоустроить тысячи людей, а также строительство сталеперерабатывающего завода в Олдбери, в которое испанская компания Gonvarri (холдинг Grupo Gestamp) планирует вложить 26 миллионов евро.