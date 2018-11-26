Супруга Санчеса активно участвует в официальных мероприятиях

Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес отправилась вместе с мужем в официальную поездку на Кубу. Ранее она также сопровождала Санчеса во время его визитов в США и Канаду и на Ибероамериканском саммите в Гватемале. Гомес гораздо более активно участвует в официальных мероприятиях по сравнению с супругами предыдущих глав испанского правительства Мариано Рахоя и Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, что вызывает неоднозначную реакцию.

В аэропорту имени Хосе Марти в Гаване председателя испанского правительства с женой встретил заместитель министра иностранных дел Кубы Рохелио Серра. Гомес также присутствовала на официальном ужине после встречи Санчеса с кубинским лидером Мигелем Диасом-Канелем, хотя формально супруга премьер-министра не имеет никаких функций в правительстве и не может выступать официальным представителем страны. Гомес также участвовала в мероприятиях в музее Гаваны и совершила прогулку по столице Кубы вместе с Диасом-Канелем и его супругой.

Для дворца Монклоа сложно объяснить эту ситуацию с точки зрения протокола, в связи с чем в администрации не комментируют постоянное присутствие Гомес на официальных мероприятиях. В Монклоа лишь отмечают, что премьер-министра сопровождает большое количество людей. При этом Гомес работает в Институте предпринимательства, куда она устроилась после того как её супруг стал премьер-министром.