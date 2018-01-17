Суд признал незаконным финансирование партии Пучдемона

Суд Барселоны вынес приговор по делу о незаконном получении средств партией Карлеса Пучдемона «Демократическая конвергенция Каталонии» (CDC), которая в 2016 году была преобразована в Каталонскую европейскую демократическую партию (PDeCAT).

Коррупционный скандал, связанный с сепаратистской партией, разгорелся ещё в 2009 году. CDC получила по меньшей мере 6,6 миллионов евро от группы компаний Ferrovial в обмен на предоставление определённого количества заказов. Средства поступали в форме пожертвований в фонд Дворца каталонской музыки, руководство которой переводило их на счёт политического объединения.

Суд обязал партию возместить сумму в 6,6 миллионов евро.