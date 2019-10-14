Суд приговорил каталонских политиков к тюремному заключению

Политики, причастные к организации референдума о независимости Каталонии, который в Испании сочли незаконным, получили реальные тюремные сроки.
Так, бывший заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас приговорен к 13 годам заключения. Бывшие советники правительства Каталонии Рауль Ромева, Жорди Туруль и Долорс Басса - к 12 годам. Бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель приговорена к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения, бывшие советники каталонского правительства Жоаким Форн и Жозеп Руль – 10 годам и шести месяцам, общественные лидеры Жорди Куишар и Жорди Санчес – к 9 годам заключения.Темы: Политика