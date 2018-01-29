Суд обязал Пучдемона вернуться в Испанию

Верховный суд Испании постановил, что Карлес Пучдемон в обязательном порядке должен вернуться в Каталонию, если он намерен возглавить региональное правительство, а также, что он не может управлять автономной областью из-за рубежа.

Пучдемон находится в Бельгии с октября после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии. Он обратился к Верховному суду Испании с просьбой разрешить ему присутствовать на заседании каталонского парламента 31 января, которое будет посвящено формированию нового правительства. Новый спикер парламента автономной области Рожер Торрент на прошлой неделе назвал Пучдемона кандидатом на пост председателя правительства Каталонии.

В Испании по-прежнему действует ордер на арест Пучдемона. Каталонский политик предложил провести процедуру вступления в должность президента женералитата по видеосвязи из Брюсселя и потребовал от испанского правительства гарантировать ему неприкосновенность для возвращения в страну.

11 судей Верховного суда Испании единогласно приняли решение приостановить процедуру вступления Пучдемона в должность, если он не предстанет перед парламентом лично, получив предварительное разрешение суда.

Кроме того, в суде сообщили, что судьям потребуется дополнительное время для рассмотрения прошения испанского правительства об аннулировании кандидатуры Пучдемона на пост главы Каталонии.