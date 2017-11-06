Суд Бельгии освободил Пучдемона

Суд в Бельгии освободил на поруки бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, сообщил заместитель главы Каталонской национальной ассамблеи (одна из крупнейших националистических общественных организаций региона) Агусти Алькоберро. "Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании", — написал Алькоберро в Twitter.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал VRT, бывшие члены каталонского правительства после освобождения должны назвать властям страны временный адрес проживания, сотрудничать со следствием и являться по каждому вызову правоохранительных органов. Бельгийский суд в течение 15 дней примет решение, будет ли Брюссель передавать их Мадриду.

Испанский премьер-министр Мариано Рахой 27 октября отстранил Пучдемона от должности главы Каталонии вскоре после объявления о принятии резолюции о независимости автономии. В Национальной судебной палате Испании 3 ноября выдали ордер на арест бывшего каталонского лидера Пучдемона и его соратников, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в подготовке восстания, мятеже, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. Ордер на задержание передали бельгийской прокуратуре. Также выданы национальные и международные ордера на арест.