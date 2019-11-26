Сторонники независимости Каталонии решились на коалицию

Партия "Левые республиканцы Каталонии", выступающая за независимость автономного сообщества, большинством голосов поддержала формирование коалиционного правительства в обмен на возобновление переговоров о независимости региона.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на El Pais, за формирование коалиции высказались 94,6% членов партии. Взамен они требуют от социалистов из PSOE, победивших на выборах, активизировать переговоры между правительством Испании и Женералитетом Каталонии (высший орган самоуправления Каталонии, включающий в себя парламент и правительство автономного сообщества).
Пресс-секретарь партии Марта Вилалта заявила, что испанскому премьеру Педро Санчесу придется сделать выбор между переговорами со сторонниками независимости и очередной неудачной попыткой сформировать правительство.
В голосовании приняли участие 5 953 активистов из "Левых республиканцев Каталонии" из общего числа в 8 500.Темы: Политика