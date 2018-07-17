Сторонники Франко протестуют против его перезахоронения

Не менее тысячи человек приняли участие в воскресной акции протеста у могилы испанского диктатора Франсиско Франко в Долине павших под Мадридом. Сторонники каудильо не согласны с идеей перезахоронить его останки, которую активно продвигает правительство Испании.

После смерти Франко в 1975 году его тело было помещено в высеченный в скале мавзолей, над которым возвышается 150-метровый крест.

Утром 15 июля к могиле диктатора выстроилась очередь из десятков человек. Инициатором акции выступила ультраправая группа, которая призвала к «национальному, патриотическому и религиозному паломничеству», дабы предотвратить «надругательство» над могилой со стороны нового социалистического правительства Испании.

Демонстранты исполнили в Долине павших композицию Cara al Sol – гимн Испанской Фаланги, основатель которой, Хосе Антонио Примо де Ривера, также покоится на территории комплекса. Некоторые участники акции пришли с флагами франкистской Испании, которые были конфискованы Гражданской гвардией.

Правительство Педро Санчеса стремится превратить Долину павших в «мемориал жертв фашизма». Пока конкретные сроки и место перезахоронения останков Франко не установлены.