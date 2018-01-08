Стали известны условия, при которых Пучдемон был готов явиться в суд Испании

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся в Бельгии от испанского правосудия, был готов вернуться и даже явиться в суд, но при определенных условиях, на которые Мадрид не пошел.

Как сообщают испанские СМИ, Пучдемон предложил премьер-министру Мариано Раною сделку: он возвращается в Испанию и предстает перед судом, но в обмен получает обратно должность главы Каталонии. Премьер отказался.

В Испании Пучдемона обвиняют в организации мятежа и растрате. Действует ордер на его арест.