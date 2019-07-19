США разочарованы выводом испанского фрегата из боевой группы

Решение испанских властей окончательно вывести фрегат Mendes Nunes из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln разочаровало Пентагон.
«У нас были продуктивные и профессиональные отношения с Mendes Nunes», - заявила информационному агентству EFE представитель Пентагона Карла Глисон. «Мы разочарованы решением Испании», - добавила она.
В Мадриде объясняют свое решение тем, что США изменили первоначальную миссию боевой группы и отправить ее на Ближний Восток.Темы: Политика В мире