США призывают соблюдать закон при разрешении каталонской проблемы

На фоне напряжённой ситуации в Каталонии Госдепартамент США обратился ко всем регионам Испании с призывом прийти к соглашению, не прибегая к насилию и придерживаясь испанского законодательства.

Представительница Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что американское правительство обеспокоено сообщениями о большом числе пострадавших во время воскресных событий в Каталонии, пишет газета La Vanguardia.

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с главой испанского правительства Мариано Рахоем на минувшей неделе выступил в поддержку единства Испании. После встречи политиков в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на то, что в США с пониманием относятся к позиции некоторых каталонцев, которые хотели бы провести референдум о независимости, этот вопрос относится к внутренним делам Испании.