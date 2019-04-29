Социалисты победили на парламентских выборах в Испании

Социалисты, как и ожидалось, набрали большинство голосов на внеочередных выборах в испанский парламент. Испанская социалистическая рабочая партия получила 125 мест из 350.
Впрочем, этого недостаточно для немедленного формирования правительства и теперь социалистам прийдется договариваться с другими политическими силами. На втором месте оказалась Народная партия, которая займет 66 мест в парламенте. А на третьем - партия «Граждане» - 57 мандатов.
Лидер испанских социалистов и действующий премьер-министр Педро Санчес, комментируя итоги голосования, заявил, что постарается сформировать «проевропейской правительство». Он добавил, что прошедшие выборы в очередной раз показали, что Испания - демократическая странаТемы: Политика Педро Санчес