Саудовская Аравия считает Испанию одним из главных стратегических партнёров

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман прибыл с официальным визитом в Испанию, подтверждая стратегические отношения между Мадридом и Эр-Риядом. Столица Испании – последняя остановка принца в турне по Северной Америке и Европе.

Принц Салман приземлился в Мадриде вечером 11 апреля, и в этот день успел отужинать с испанской королевской четой во дворце Сарсуэла. Среди официальных встреч, запланированных программой визита, – встреча с королём Испании Фелипе VI и председателем испанского правительства Мариано Рахоем. Кроме того, наследник саудовского престола посетит с генштаб, где встретится с министром обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, подчёркивая важность военной составляющей в двусторонних отношениях.

В королевском дворце также запланирован обед в честь принца. Таким образом, дон Фелипе и принц Салман продолжают дружественную линию, поддерживаемую двумя королевскими семьями на протяжении нескольких десятков лет.