Санчес выступил в защиту пребывания испанского короля в Каталонии

Председатель испанского правительства Педро Санчес выступил в защиту короля Фелипе VI, которого раскритиковали за участие в траурных мероприятиях по случаю годовщины терактов в Барселоне и Камбрильсе (Таррагона).

Премьер-министр прокомментировал нахождение короля в Каталонии в ходе пресс-конференции в Пальме после встречи с монархом во дворце Маривент.

Пребывание короля в Каталонии раскритиковал, в частности, председатель каталонского правительства Ким Торра. Санчес же отметил, что дон Фелипе сам всегда ясно выражает свою позицию, подчеркнув при этом, что король признаёт плюрализм и многообразие в Испании и всегда «поддерживал связь с Каталонией».

С другой стороны, глава испанского правительства отметил, что присутствие монархов является обычной практикой в подобной ситуации. По его словам, Фелипе VI таким образом выразил осуждение терроризма и солидарность с жертвами и их семьями.