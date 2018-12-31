Санчес встретит Новый год на Лансароте

Председатель испанского правительства Педро Санчес вместе с супругой Бегоньей Гомес и дочерями Карлотой и Айоноа отправились на остров Лансароте, чтобы встретить Новый год в официальной резиденции La Mareta.

Следующее официальное мероприятие с участием премьер-министра Санчеса состоится 6 января. Он будет присутствовать на приёме по случаю Военной пасхи в Королевском дворце.

La Mareta расположена в муниципалитете Тегисе. Дом был построен по заказу короля Иордании Хусейна в конце 1970-х годов, однако иорданская королевская семья почти не бывала там, и в 1989 год вилла была передана во владение короля Испании, после чего попала в категорию национального наследия.

С 2015 года дом используется в туристических целях. Кроме того, в нём останавливаются официальные лица во время своих визитов. В числе гостей были бывший канцлер Германии Гельмут Коль, президент СССР Михаил Горбачёв с супругой Раисой, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Предыдущие председатели правительства Испании также посещали резиденцию.

Оформлением La Mareta занимался канарский художник Сесар Манрике.

Вилла включает гостевую зону, спортивные площадки, бассейн, вертолётную площадку, а также имеет отдельный выход к морю.

В этом доме произошло и трагическое для королевской семьи событие – в 1993 году в канун Нового года здесь скончалась мать короля Хуана Карлоса I донья Мерседес.