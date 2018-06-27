Санчес встретился с главой Страны Басков

Результатом встречи стала договорённость о создании рабочей группы с целью измененить подход к наказанию для бывших участников группировки ETA и изучить возможности их повторной интеграции в баскское общество.

В объединениях пострадавших от деятельности баскских радикалов раскритиковали испанского премьера и главу Страны Басков и подчеркнули, что правительство проявляет слабость по отношению к членам ETA. Кроме того, активисты заявили, что не было раскрыто «ни одно из 379 убийств».

В Ассоциации жертв терроризма отметили, что любое изменение политики в отношении заключённых будет восприниматься членами террористической организации как победа.

Организация Dignidad y Justicia предупредила правительство о своём намерении протестовать и «наводнить улицы».

В COVITE указали на то, что за полтора часа, которые длилась встреча, вопрос жертв терроризма не поднимался, что свидетельствует о «приоритетности баскского национализма» для главы региона.