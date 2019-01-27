Санчес собирается признать Гуайдо президентом Венесуэлы, если Мадуро не назначит выборы

Председатель испанского правительства Педро Санчес заявил, что признает самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, если действующий президент страны Николас Мадуро не назначит выборы в течение ближайших восьми дней.

Заявление Санчес сделал в субботу, 26 января, на пресс-конференции во Дворце Монклоа. Ранее министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель от имени правительства страны призвал Мадуро к проведению президентских выборов.

В ответ на заявления Мадрида Мадуро посоветовал Санчесу самому организовать выборы в Испании.

Правительства Франции и Германии выступили с аналогичными ультимативными заявлениями, назвав срок в восемь дней. Таким образом, 3 февраля, и Испания, и Евросоюз, могут признать Гуайдо в качестве легитимного президента.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы провозгласил себя президентом страны 23 января. В тот же день он был признан правительствами США, Канады, Аргентины, Чили и Бразилии, в то время как Китай и Россия остались на стороне Мадуро.

Испанский премьер-министр отметил, что Испания не стремится привести к власти или свергнуть то или иное правительство, но призывает к демократии и свободным и прозрачным выборам в Венесуэле, которую он назвал братской страной.

Санчес уже пообщался по телефону с самопровозглашённым венесуэльским президентом и выразил ему свою поддержку. Он также заявил, что испанское правительство признаёт легитимность Национальной ассамблеи Венесуэлы, и выразил надежду на то, что новые выборы позволят выбрать президента, который будет представлять всех венесуэльцев.