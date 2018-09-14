Санчес разрешил опубликовать свою диссертацию

Председатель испанского правительства Педро Санчес дал разрешение на то, чтобы Университет имени Камило Хосе Села перевёл в электронный формат и распространил его докторскую диссертацию. Таким образом, текст может появиться в интернете.

Как сообщила вице-премьер Испании Кармен Кальво, диссертация будет доступна в полном объёме. Она также отметила, что работа «никогда не скрывалась», но до этого не была в открытом доступе. Позже и сам Санчес подтвердил в социальных сетях, что докторская станет доступна в Сети на этой неделе.

Полемику вокруг диссертации начали партия Ciudadanos и Народная партия, которые считают, что Санчесу следует объясниться перед Конгрессом по поводу докторской. По мнению Кальво, консерваторы пытаются посеять сомнения по поводу научной работы Санчеса, дабы отвлечь внимание от дебатов по поводу эксгумации Франко.

Сам премьер-министр заявил, что партии объединились против него, не сумев принять поражение во время вынесения вотума недоверия предыдущему правительству.