Санчес прокомментировал победу ультраправых на выборах в Бразилии

Председатель правительства Испании Педро Санчес в понедельник прокомментировал результаты президентских выборов в Бразилии, на которых победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсанару.
«Народ Бразилии определил своё будущее на ближайшие годы. Вызовы будут огромны», – написал испанский премьер-министр на своей странице в Twitter. Он также добавил, что «Бразилия всегда может рассчитывать на Испанию в деле достижения большего равенства и справедливости в Латинской Америке» и призвал нового главу государства придерживаться этих принципов.
29 октября Санчес открыл Глобальный парламентский саммит против голода и неполноценного питания, который проходит в Мадриде. Перед этим он встретился с Генеральным директором ФАО Жозе Грациану да Силва, который в своё время занимал пост министра по продовольственной безопасности Бразилии при президенте Луле да Силва.Темы: Политика Педро Санчес В мире