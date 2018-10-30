Санчес прокомментировал победу ультраправых на выборах в Бразилии

«Народ Бразилии определил своё будущее на ближайшие годы. Вызовы будут огромны», – написал испанский премьер-министр на своей странице в Twitter. Он также добавил, что «Бразилия всегда может рассчитывать на Испанию в деле достижения большего равенства и справедливости в Латинской Америке» и призвал нового главу государства придерживаться этих принципов.

29 октября Санчес открыл Глобальный парламентский саммит против голода и неполноценного питания, который проходит в Мадриде. Перед этим он встретился с Генеральным директором ФАО Жозе Грациану да Силва, который в своё время занимал пост министра по продовольственной безопасности Бразилии при президенте Луле да Силва.