Санчес попросил прощения у испанцев, которые вынуждены были эмигрировать из-за Гражданской войны

Председатель правительства Испании Педро Санчес в воскресенье, 24 февраля посетил кладбище в Кольюре во Франции, где похоронены президент Испанской республики Мануэль Асанья и поэт Антонио Мачадо.

От имени Испании Санчес попросил прощения у всех испанцев, которые вынуждены были покинуть страну в годы Гражданской войны. Премьер-министр с сожалением отметил, что эти извинения запоздали, и «Испании следовало давно попросить прощения за этот позор».

Санчес побывал на побережье Аржель-сюр-Мер, где располагался лагерь для интернированных лиц. В нём в своё время содержалось около 100 тысяч испанцев.

Глава правительства возложил цветы к могилам Асаньи и Мачадо. Он заявил, что приехал на их могилы, чтобы отдать дань уважения «от родины, в которой им однажды было отказано».

Санчес выступил с речью в память о гражданах Испании, эмигрировавших в связи с событиями 1930-х годов и «об испанской демократии, которая была разгромлена тиранией». Он добавил, что Асанья мечтал о единой, разнообразной, демократической, толерантной и прогрессивной Испании, и эти ценности нынезакреплены конституционно. По словам главы правительства, Конституция 1978 года «восстановила ценности» Второй республики.

Группа сепаратистов попыталась сорвать церемонию. Активисты выкрикивали антиправительственные лозунги. Присутствовавшие отреагировали на это требованиями прекратить протест и криками «да здравствует Испания». Сепаратистов оттеснили с места проведения церемонии французские жандармы.