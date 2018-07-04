Санчес: перевод политзаключённых в Каталонию – вопрос соблюдения закона

Председатель испанского правительства Педро Санчес заявил, что перемещение каталонских политиков в тюрьмы этой автономной области представляет собой «простое соблюдение» законодательства об исправительных учреждениях, которое не будет иметь «никаких дальнейших последствий» и не связано с политикой.

Управление исправительных учреждений объявило о переводе первых шести заключённых в понедельник. Комментируя это решение, Санчес заверил, что его правительство «с самого начала действует прозрачно» и фаза применения наказания естественным образом следует за завершением стадии расследования.

Премьер-министр Испании отметил, что заключённые должны находиться ближе к своей семье и адвокатам, чтобы иметь возможность проработать свою защиту.