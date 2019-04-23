Санчес отказался обсуждать помилование каталонских политиков

Председатель испанского правительства Педро Санчес отказался отвечать на вопрос о возможном помиловании каталонских политиков, заключенных под стражу за организацию референдума о независимости региона.

По мнению Санчеса, о превентивном помиловании не может быть и речи, так как необходимо дождаться решения суда. Премьер также добавил, что проблема Каталонии вовсе не в «зависимости от Испании», а в «совместном существовании».

Санчес призвал сепаратистов встать на конституционный путь.