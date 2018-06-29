Санчес недоволен соглашениями, достигнутыми на саммите ЕС

Соответствующее заявление он сделал в пятницу на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе, трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии, передает ТАСС.

"Это не лучшее из соглашений, к которым мы могли бы прийти", - заявил Санчес. При этом он отметил, что это "важное соглашение, которое открывает перспективы для решения задачи, с которой столкнулась Европа".

По мнению Санчеса, наиболее важным достижением саммита стало "признание того, что западные районы Средиземноморья сталкиваются с наиболее серьезными последствиями миграционного кризиса".

Лидеры стран ЕС с 15:00 четверга по брюссельскому времени (16:00 мск) обсуждали сложившийся в Европе миграционный кризис. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заблокировал итоговый документ саммита из-за разногласий по этой проблеме. Соглашение удалось заключить лишь к 04:30 пятницы (05:30 мск).