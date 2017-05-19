Референдум о независимости Каталонии может состояться 1 октября

На следующей неделе председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен сообщить о том, что 1 октября пройдет референдум о независимости региона. Об этом стало известно газете La Vanguardia из собственных источников среди сеператистски настроенных политиков.

В ближайший понедельник Пучдемон собирается побывать в Мадриде и выступить там перед руководством страны с докладом под названием "Референдум для Каталонии. Приглашение к демократическому соглашению". Считается, что этот визит главы каталонского правительства станет последней попыткой договориться с центральной властью о согласованном проведении референдума о независимости. Пока Мадрид называет возможный референдум антиконституционным и предостерегает Каталония от его проведения.