Расходы на оборону обходятся каждому жителю Испании в 18 евро в год

В минувший вторник министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль представила в Конгрессе депутатов данные о зарубежных военных миссиях за прошлый год, в течение которого на проведение 17 различных кампаний было выделено 834,9 миллиона евро. Как сообщает газета ABC, если исходить из общей численности населения, которая составляет 46,5 миллионов человек, то каждый житель страны тратит на оборону 18 евро в год. Эта сумма, поступающая из Резервного фонда, по сравнению выросла на 8,2% по сравнению с итогами 2016-го.

Самой дорогой зарубежной миссией в ушедшем году стала операция в Ливане, обошедшаяся казне в 138 миллионов евро. В этой стране, играющей ключевую роль с точки зрения сохранения стабильности на Ближнем Востоке, находятся 618 военных из стран ООН. Испания присоединилась к ним в сентябре 2006 года.

Наряду с этим, Коспедаль также сообщила о расширении отряда, командированного в Мали, численность которого вырастет со 140 до 292 служащих. Начиная с 31 января командование им возьмет на себя испанский генерал Энрике Мильян Мартинес. Основная задача кампании заключается в тренировке малийских военных для борьбы с джихадистами.