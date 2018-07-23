Рахой завершил политическую карьеру с миллионом евро накоплений

Мариано Рахой нажил за свою карьеру в политике 5 объектов недвижимости по всей Испании, его активы приближаются к миллиону евро, а на текущих банковских счетах политика в настоящее время около 34 тысяч евро.

После вынесения вотума недоверия и ухода с поста председателя испанского правительства, Рахой представил обновлённую декларацию об имуществе и доходах. Политик задекларировал в 2017 году доход в размере 79 756 евро, который он получил в качестве зарплаты на должности премьер-министра, и заплатил 27 217 евро подоходного налога.

В собственности Рахоя – дом и квартира в Мадриде, а также квартира и офис в Понтеведре, которые были приобретены ещё в 1980-1990 годах. Также ему принадлежит 25% квартиры на Гран-Канарии, купленной в 2000-ых годах. Часть жилья сдаётся в аренду, от которой экс-глава испанского правительства также получает доход. После 2004 года он не приобретал никакой недвижимости.

Бывший премьер-министр имеет почти полмиллиона евро в инвестиционных фондах, 200 тысяч – в акциях, а ещё 270 тысяч хранит на сберегательном счету.

Имущество сменившего Рахоя на посту лидера Народной партии Пабло Касадо выглядит гораздо скромнее. У него в собственности числится всего полдома в Мадриде, который был приобретён в 2015 году в ипотеку. У него нет собственного автомобиля, а вложения в акции составляют менее 20 тысяч евро.