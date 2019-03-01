Рахой выступил свидетелем в суде по делу каталонских сепаратистов

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой в среду, 27 февраля, дал показания в качестве свидетеля по делу каталонских сепаратистов. Представ перед Верховным судом, он заявил, что «сожалеет» о насилии, которое применялось полицией во время проведения незаконного референдума о независимости в Каталонии 1 октября 2017. Во время этих событий Рахой возглавлял испанское правительство.

Обвиняемыми по делу проходят 12 лидеров и активистов каталонского сепаратистского движения. Прокуратура требует для подсудимых от 7 до 25 лет лишения свободы. Девяти из них предъявлены обвинения в мятеже.

Рахой подчеркнул, что если бы людей не созвали на нелегальный референдум, и если бы не принимались решения, противоречащие закону, этих последствий можно было бы избежать.

Ранее политик заявил, что сепаратистские лидеры «полностью осознавали» противозаконность подготовки и проведения референдума.

Рахой назвал попытку отделения от Испании «исключительной ситуацией», чем обосновал необходимость введения прямого управления в автономном сообществе.

Критики обвиняют экс-главу правительства в том, что его политика подогрела сепаратистские настроения в Каталонии. Поддержка сторонников независимости региона возросла за время его нахождения у власти с 10% избирателей в 2010 году до 47,5% – в 2017. К тому же, Рахоя упрекают в отсутствии диалога с сепаратистами.