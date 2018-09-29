Рахой встретился с руководством Народной партии в Мадриде

Экс-глава испанского правительства и Народной партии Мариано Рахой встретился в четверг со своими соратниками в одном из ресторанов Мадрида. Среди них были замечены главные лица партии: действующая глава Конгресса Ана Пастор, бывший координатор Фернандо Мартинес-Маильо и действующий генеральный секретарь Теодоро Гарсия Эгеа.

Встреча продолжалась шесть часов в ресторане, расположенном на улице Доктора Кастело. Время от времени состав присутствующих менялся, те или иные члены партии приходили в заведение или покидали его. Однопартийцы беседовали друг с другом, некоторые фотографировались с посетителями.

Повод для встречи не сообщается, но ближе к вечеру Мартинес-Маильо пообщался с журналистами и во время этой беседы призвал главу правительства Испании Педро Санчеса провести выборы. Он подчеркнул, что Санчес дал такое обещание, но не сдержал его.

Позже из заведения вышел Рахой. Он поприветствовал собравшихся у дверей ресторана, но не стал давать каких-либо комментариев прессе.