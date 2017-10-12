Рахой требует от Каталонии прояснить, была ли провозглашена независимость

Председатель испанского правительства Мариано Рахой заявил в среду, 11 октября, что прежде чем будут приняты какие-либо меры в отношении Каталонии, местным властям следует прояснить ситуацию с провозглашением независимости.

С таким заявлением Рахой выступил во Дворце Монклоа по окончании экстренного заседания Совета Министров, в ходе которого обсуждалась дальнейшая линия поведения испанского правительства в ответ на действия президента каталонского правительства Карлеса Пучдемона, передаёт Europa Press. Глава автономной области накануне заявил, что «был получен мандат от народа» на создание независимого государства на территории Каталонии, однако, в то же время он призвал приостановить вступление в силу декларации о независимости, для того чтобы начать диалог с Мадридом. Прежде чем ответить Пучдемону, Рахой также проконсультировался с лидерами Социалистической рабочей партии Испании и партии «Сьюдаданос».

Как сообщил глава правительства Испании, Совет Министров принял решение направить официальный запрос правительству Каталонии, чтобы прояснить, была ли провозглашена независимость.

Таким образом, был запущен процесс, направленный на применение статьи 155 Конституции, которая предполагает лишение автономной области самоуправления, при условии отказа местных властей от выполнения своих обязательств. Для этого закон также требует согласия Сената, принятого абсолютным большинством. Ранее это положение Основного закона в Испании никогда не применялось.

В своём заявлении Рахой обратил внимание на неопределённость, возникшую на фоне событий в Каталонии. Как отметил глава правительства, официальный запрос к каталонским властям является первым шагом, предшествующим принятию каких-либо мер в рамках статьи 155 Конституции. Кроме того, по его словам, это позволит прояснить ситуацию для граждан страны, в особенности для каталонцев, и избежать неразберихи. Рахой также отметил, что ответ Пучдемона на этот запрос определит дальнейший ход развития событий. При этом председатель испанского правительства подчеркнул, что если глава Каталонии выразит приверженность принципу законности и намерение стабилизировать обстановку, это может положить конец периоду напряжённости. Рахой призвал покончить со сложившейся ситуацией и как можно скорее вернуться к спокойному и мирному сосуществованию.