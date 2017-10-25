Рахой: «Срочное проведение выборов в Каталонии – это мудрое решение»

Глава испанского правительства Мариано Рахой, выступая на пленарном заседании Конгресса, заявил, что проведение выборов в Каталонии в срочном порядке является мудрым решением. По мнению премьер-министра, на данный момент другого выхода нет.

Такое заявление Рахой сделал в ответ на вопрос лидера партии «Ciudadanos», который поинтересовался, как правительство намерено гарантировать проведение свободных выборов без принуждений и подтасовок, пишет газета El Mundo.

Рахой отметил, что приоритетом в настоящее время является восстановление законности, а также стремление к мирному сосуществованию и преодолению негативных экономических последствий.

По словам главы правительства, применение статьи 155 Конституции Испании является «единственным возможным ответом на пренебрежение законами и автономией в Каталонии».

Кроме того, в своём выступлении Рахой упрекнул каталонский парламент в закрытости, а президента Каталонии Карлеса Пучдемона в том, что он никогда не стремился к диалогу по каким-либо вопросам, за исключением установления сроков провозглашения независимости Каталонии.

В ходе заседания Испанская социалистическая рабочая партия напомнила, что каталонское правительство ещё может избежать применения 155 статьи, при условии возвращения к законности и объявления новых выборов.

Партия «Podemos», в свою очередь обрушилась с критикой в адрес правительства из-за мер по введению прямого управления в Каталонии, что, по мнению её представителей, приведёт к глубокому кризису демократии во всей Испании.